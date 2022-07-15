شمامسة جدد لكنيسة قرية الفقاعى بإيبارشية ببا والفشن 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الاحتفالات بعيد القديس الأنبا كاراس الذى تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم الجمعة. وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته 20 من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة.

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