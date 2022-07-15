وزير التنمية: انتظام سير عمل جميع المواقف الداخلية والإقليمية

جدة - نرمين السيد - تابع محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لليوم الثالث على التوالى مع المحافظين تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب فى جميع المواقف والالتزام بخطوط السير والتعريفة الجديدة وعدم حدوث أى مخالفات لاستغلال المواطنين.





وأشار محمود شعراوى، إلى قيام عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات اليوم الجمعة، بجولات ميدانية ومفاجئة على مواقف السيارات لإحكام الرقابة عليها والتصدى لأى تلاعب فى الأسعار أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك انتظام فى سير عمل جميع المواقف الداخلية والإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية وستواصل الأجهزة التنفيذية المتابعة والجولات الميدانية على مدار اليوم للتأكد من عدم حدوث أى مخالفات وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعى وسيارات السرفيس كما تم الإعلان عنها من المحافظات خلال اليومين الماضيين.

وأضاف محمود شعراوى، أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تعريف جميع المواطنين بالمحافظات بالتعريفة الجديدة قبل بداية الأسبوع القادم.

حيث وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار الإعلان عن التعريفات الجديدة لركوب السيارات عبر الملصقات واللافتات الموجودة داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعى بين المحافظات وبعضها و من خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.

وشدد محمود شعراوى، على ضرورة قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفات يتم رصدها سواء رفع تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة من المحافظات لخطوط السير، أو تقسيم المسافات واستغلال المواطنين.

وناشد شعراوى، المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم اى شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected] ".