محافظ كفر الشيخ يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى التعريفة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجه جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، إدارة ومباحث المرور وإدارة المواقف بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مستمرة مفاجئة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالأسعار وضوابط التعريفة الجديدة المقررة دون تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف.





كما كلف نورالدين، مسؤولو التموين بمراجعة عمل محطات البنزين بشكل طبيعى والتأكد من توافر جميع المنتجات البترولية بكل منافذ التسويق وفق الأسعار المقررة حاليا والإعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها. يأتى ذلك على خلفية تعديل أسعار المنتجات البترولية وصدور قرار محافظ كفر الشيخ والذى حمل رقم 2489، بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسى للنقل الداخلى بالمدن والمراكز وبين المحافظات وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها بزيادة من 5 إلى 7%. كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من تركيب بنرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع استيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام السائقين بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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