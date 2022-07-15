الصحة: بعثة الحج قدمت 22 ألفا و465 كشفا طبيا للمصريين فى مكة والمدينة

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جهود البعثة الطبية المصرية للحج
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 32 حالة، خرج منهم 26 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالى الحالات المحتجزة فى المستشفيات حتى مساء أمس إلى 6 حالات فقط.
وأكد «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعتهم، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التى خرجت بعد التعافى، إلى جانب متابعة حالتهم الصحية بعد عودتهم للأراضى المصرية من خلال خدمة «معك حتى تصل بأمان».
وقال «عبدالغفار» إنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لتأكيد بيانات الحجاج المسجلة فى منافذ الحجر الصحى بالمطارات، للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج، ومتابعتهم بعد عودتهم لمدة 14 يوما من خلال مديريات الصحة فى جميع المحافظات.
سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض
ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.
وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، وفى المساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالإجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتى «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتأكيد على اهمية العزل الذاتى لمدة خمس أيام بعد العودة من الأراضى المقدسة، والتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض.
الفرق الوقائية بالبعثة الطبية
وأوضح «قنديل» أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالإجراءات الوقائية من خلال 4419 ندوة، تم تقديمها فى غرف إقامة الحجاج المصريين وأماكن تجمعاتهم فى المساجد، والمطاعم، والفنادق، علاوة على توزيع الكمامات على الحجاج قبل توجههم للمطارات السعودية عائدين إلى مصر.
ونوه الدكتور عمرو قنديل إلى أن عدد المستفيدين من خدمة «اطمن على نفسك» بلغ 322 حاجا، من المغادرين للأراضى المقدسة، حتى مساء الأمس، لافتا إلى أن جميع نتائج تحاليل الحجاج، جاءت سلبية لفيروس كورونا.
يذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهى: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: بعثة الحج قدمت 22 ألفا و465 كشفا طبيا للمصريين فى مكة والمدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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