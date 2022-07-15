الصحة: بعثة الحج قدمت 22 ألفا و465 كشفا طبيا للمصريين فى مكة والمدينة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 22 ألفا و465 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الخميس، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتى تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.





جهود البعثة الطبية المصرية للحج

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 32 حالة، خرج منهم 26 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالى الحالات المحتجزة فى المستشفيات حتى مساء أمس إلى 6 حالات فقط.

وأكد «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعتهم، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التى خرجت بعد التعافى، إلى جانب متابعة حالتهم الصحية بعد عودتهم للأراضى المصرية من خلال خدمة «معك حتى تصل بأمان».

وقال «عبدالغفار» إنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لتأكيد بيانات الحجاج المسجلة فى منافذ الحجر الصحى بالمطارات، للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج، ومتابعتهم بعد عودتهم لمدة 14 يوما من خلال مديريات الصحة فى جميع المحافظات.

سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، وفى المساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالإجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتى «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتأكيد على اهمية العزل الذاتى لمدة خمس أيام بعد العودة من الأراضى المقدسة، والتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض.

الفرق الوقائية بالبعثة الطبية

وأوضح «قنديل» أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالإجراءات الوقائية من خلال 4419 ندوة، تم تقديمها فى غرف إقامة الحجاج المصريين وأماكن تجمعاتهم فى المساجد، والمطاعم، والفنادق، علاوة على توزيع الكمامات على الحجاج قبل توجههم للمطارات السعودية عائدين إلى مصر.

ونوه الدكتور عمرو قنديل إلى أن عدد المستفيدين من خدمة «اطمن على نفسك» بلغ 322 حاجا، من المغادرين للأراضى المقدسة، حتى مساء الأمس، لافتا إلى أن جميع نتائج تحاليل الحجاج، جاءت سلبية لفيروس كورونا.

يذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهى: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).