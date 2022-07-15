اليوم العالمى لمهارات الشباب.. الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أهم الجهود التى اتخذتها الدولة لتمكين الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة، وتزامنا مع اليوم العالمى لمهارات الشباب. ونص الدستور على أن "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة".

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