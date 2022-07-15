جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية للمشاركين بالدورة العلمية المتخصصة من كبار علماء الهند من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدولة الهند، قاموا خلالها بزيارة لمسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" بالقاهرة وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة القاهرة.





وأبدى المشاركون خلال الجولة إعجابهم الشديد بالتطوير الذى شهده مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه"، بالقاهرة، وبجهود وزارة الأوقاف فى عمارة المساجد. وفى ختام الجولة تناول المشاركون الغداء على ضفاف نهر النيل موجهين الشكر لوزارة الأوقاف على حفاوة الاستقبال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبار علماء الهند فى جولة ميدانية بمسجد الإمام الحسين (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.