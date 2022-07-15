تعويضات وأعلاف بأسعار مخفضة.. خدمات صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إيهاب صابر مساعد الوزير لشؤون الطب البيطرى ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إن الصندوق يقدم العديد من المزايا والخدمات للمربين المستأمنين لديه من رعاية طبية مجانية طوال مدة التأمين.





وأضاف صابر، فى تصريح له، أن الصندوق يوفر أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من المصانع التابعة للصندوق، وكذلك أحقية المستأمنين فى صرف حصة نخالة بأسعار مناسبة ومدعمة من المطاحن الحكومية، طبقا للتنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين فى هذا الشأن، فضلا عن مزايا كروت الخصم من الشركات والمؤسسات والكيانات التى تخدم المربين والفلاحين والمشتركين مع صندوق التأمين فى هذه المبادرة.

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‏وأوضح أن الصندوق يصرف تعويضات تصل إلى 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الإلتزام بتعليمات وشروط وثيقة التأمين، كما يغطى مخاطر النفوق نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائية بشرط التحصين منها عند بداية التأمين وفى حالة النفوق نتيجة تلك الأمراض. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بنشر ثقافة التأمين على الماشية وتوعية صغار المربين بالمميزات التى يمنحها لهم الصندوق.

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