الأهلى يحتل المركز 21 فى تصنيف الأندية العالمية والزمالك الـ 126

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 يوليو 2022 03:29 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء " IFFHS"عن التصنيف العربي والقاري والعالمي للأندية عن شهر يوليو، وتصدر نادى بالميراس البرازيلي قائمة الأندية في التصنيف برصيد 322 نقطة بينما جاء في المرتبة الثانية فلامنجو البرازيلي برصيد 301 نقطة، واحتل ليفربول الإنجليزي المركز الرابع برصيد 291 نقطة.

وجاء النادي الأهلي في المرتبة الأولى في قائمة الأندية الأفريقية والعربية والمركز الـ 21 في القائمة العالمية برصيد 201 نقطة متفوقا على باريس سان جيرمان الفرنسى ويوفنتوس وروما الإيطالى وبورتو البرتغالى وريفر بليت الأرجنيتنى.

بينما احتل بيراميدز المركز 117 في القائمة وجاء نادى الزمالك محتلا المركز الـ 126 في القائمة.