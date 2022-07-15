جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا السبت حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الانحاء، تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.





شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة نشاط رياح ومشمس على كل الانحاء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الاسكندرية 30 24

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 29 22

السلوم 30 24

سيوة 35 21

بورسعيد 31 24

دمياط 30 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 25

الاسماعيلية 35 24

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 35 25

نخل 33 20

نويبع 36 26

طابا 33 24

كاترين 32 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 34 23

بنى سويف 35 22

المنيا 35 23

أسيوط 36 24

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 28

ادفو 39 28

أبوسمبل 39 25

الوادى الجديد 38 26

شلاتين 37 27

ابو رماد 36 26

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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