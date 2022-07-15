حياة كريمة.. مليارات لتغيير حياة المصريين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعمل مبادرة "حياة كريمة" الأكبر من نوعها بالعالم، على تغيير واقع المواطن المصرى، خصوصا فى القرى، حيث ضخت مليارات الجنسهات لتحديث المستشفيات، والمدارس، وتبطين الترع، إضافة إلى إنشاء مدارس جديدة.





فى هذا السياق تم تخصيص 7 مليارات جنيه استثمارات بـ862 مشروعا بمحافظة الشرقية، ونحو 9 مليارات جنيه لتنفيذ 500 مشروع فى الأقصر. كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لتطوير 192 قرية و757 تابعا بالمنيا، ونحو 4.4 مليار جنيه لتنفيذ 1007 مشروعات فى مركز زفتى، إضافة إلى تخصيص 111 مليون جنيه تكلفة إحلال وتجديد محطة مياه طهطا بسوهاج.

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