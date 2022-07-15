القابضة للمياه: تدعيم دور إدارات الصرف الصناعى للحد من مخاطر التلوث (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية الحد من مخاطر تلوث الصرف الصناعى من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة والاستثمارات التى تم إنفاقها فى إنشاء مشروعات الصرف الصحى.





وأشار إلى أهمية تقديم الدعم الفنى لإدارات الصرف الصناعى بالشركات لإحكام الرقابة على صرف المخلفات الصناعية السائلة على منظومة الصرف الصحى، ووضع سياسات واضحة وفعالة لعمل إدارات الصرف الصناعى بالشركات التابعة، بما يتفق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة المتمثلة فى:(حماية تنمية الاستثمارات - إعداد القادة والكوادر المتخصصة - الارتقاء بمستوى الاداء المؤسسى).



وقال الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الصرف الصناعى، هو الناتج عن صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة من المنشآت الصناعية على منظومة الصرف الصحى ولا تتوقف خطورته فى إحداث تدمير للمنظومة بل تتعدى إلى تلوث البيئة المحيطة.

وأوضح أن الشركة القابضة حرصت على إنشاء الإدارة العامة للصرف الصناعى، تابعة لقطاع البحوث والتطوير، وتشمل ادارات التراخيص، الرقابة، والتحكم، وتختص الإدارة العامة بتقديم الدعم الفنى اللازم لإدارات الصرف الصناعى بالشركات التابعة الذى من شأنه إحكام الرقابة على صرف المخلفات الصناعية السائلة بجميع المحافظات.



وأضاف أن الهدف من إنشاء الإدارة وضع سياسات واضحة وفعالة لعمل إدارات الصرف الصناعى بالشركات التابعة، وتقديم الدعم الفنى لها، والإشراف والمتابعة، ومراجعة الإجراءات المتبعة مع المنشآت الصناعية المخالفة، وتقييم أداء إدارات الصرف الصناعى بالشركات التابعة.

وأكد أن الإدارة تمتلك أدواتها من خلال قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة عن المناطق والمنشآت الصناعية وشبكات الصرف ومحطات الرفع والمعالجة لرصد الملوثات الناتجة عن المنشآت الصناعية وتأثيرها على المرافق العامة، وتكون قادرة على التعامل مع أصحاب المنشآت الصناعية برؤية واضحة تستند على التعاون وبناء الثقة والتوعية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.



وذكر أن الشركة حرصت على تطوير ورفع كفاءة العاملين بإدارات الصرف الصناعى بالشركات التابعة من خلال عقد ورش عمل تخصصية عن طرق معالجة الصرف الصناعى، وزيارات ميدانية، واستحداث مسابقات "الصرف الصناعى" بين الشركات التابعة، وتعميمها وفقا للمعايير والاشتراطات المحددة من الشركة القابضة.