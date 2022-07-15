عاجل- كورونا لم ينته.. مستشار الرئيس يكشف مستجدات الفيروس

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور عوض تاج الدين أن فيروس كورونا لم ينته بعد وكوباء عالمى مازال موجودا ومستمرا فى العالم، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت ذلك.





وشدد تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفى مع القناة "الفضائية المصرية"، اليوم الجمعة - على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء المواطنين الكمامة، لافتا إلى أن إصابات كورونا لم تتوقف فى أى لحظة والغالبية العظمى من الحالات تعالج منزليا.

وأشار إلى أن الوضع الوبائى فى مصر انخفضت فيه الأعداد بصورة واضحة خلال الفترة الماضية، ولكن لوحظ ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أسبوعين تقريبا والغالبية العظمى من المصابين تتراوح حالتهم ما بين 85 و90% بسيطة جدا وهى نفس أعراض الأنفلونزا العادية والبرد، والتى لا تتعدى الجهاز التنفسى السفلى الرئتين الإحساس بالتهاب فى الزور والحنجرة والعطس والكحة والسعال والشعور بتكسير فى أنحاء الجسم، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن الفيروس سواء كان إنفلونزا عادية أو كورونا فهو مرض فيروسى معد، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعلى المصاب بهذه الأعراض عزل نفسه فورا، سواء على مستوى الأسرة والمجتمع واستشارة الطبيب وتناول الأدوية اللازمة وخلال خروجه من المنزل عليه ارتداء الكمامة للحفاظ على صحة المجتمع.

وأضاف د. تاج الدين أن التحورات وسيلة للفيروس حتى يتهرب من مناعة الجسم، مشيرا إلى أن المتحورات من صفات الفيروسات وليس بالضرورة أن يكون المتحور أخطر من الفيروس الأصلى، ولكن نتيجة للتطعيمات والمقاومة البشرية لجأت المتحورات إلى الصورة الموجودة عليها حاليا، إذ أنها أقل شدة وحدة.

وأردف "ما سوف يحدث نتمنى ألا يكون أشد، كانت 85% من الحالات بسيطة إلى متوسطة، ولكن هذا يعنى أن 10% إلى 15% شديدة أو شديدة جدا، والآن أصبحت 95% من الحالات بسيطة إلى متوسطة"، مطالبا بالحرص على عدم زيادة الحالات حتى لا نحصل على نسبة مئوية أكبر للحالات الشديدة التى تحتاج إلى الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى والعلاج فى المستشفيات.

وتابع: "يجب أن نكون فى مرحلة الترقب والحذر منعا من زيادة الإصابات، وطالما هناك زيادة فى الحالات يجب أن يكون هناك نوع من الحرص والمتابعة"، ناصحا جميع المواطنين بالحصول على التطعيمات إذ أنها متاحة بوفرة فى البلاد، وذلك بهدف زيادة المناعة المجتمعية.