ليفربول ضد كريستال بالاس.. محمد صلاح احتياطياً فى تشكيل الريدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 يوليو 2022 02:24 مساءً - أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، التشكيل الرسمى لفريقه استعداداً لمواجهة كريستال بالاس اليوم، على ملعب "سنغافورة الوطني" فى ثاني وديات الريدز استعداداً للموسم الجديد 2022-2023 وسط أجواء حماسية استقبلت بها الجماهير الريدز منذ وصوله.

تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس فى الثانية و35 دقيقة ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب سنغافورة الدولى، على أن يذاع اللقاء على قناة الشارقة الرياضية.

تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول على مقاعد البدلاء فى مواجهة اليوم

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ميلنر، كوناتي، ماتيب، تيسميكاس

خط الوسط: هندرسون، جونز، إيليوت

خط الهجوم: تشامبرلين، لويس دياز، فيرمينو

تشكيل كريستال بالاس

وتلقى ليفربول هزيمة قاسية أمام مانشستر يونايتد قبل أيام في أولى جولات الفريق الآسيوية والتى انتهت برباعية نظيفة بتايلاند فى مفاجأة قوية للريدز.

وينتظر أن يشارك الدولي المصري محمد صلاح فى التشكيل الأساسى للقاء حسب تقدير المدير الفني الألماني يورجن كلوب الذى يعول على الفرعون فى الكثير قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأصبح محمد صلاح أحد أبرز هدافى ليفربول عبر تاريخه، حيث سجل 156 هدفًا و63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة خلال رحلته مع قلعة الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.