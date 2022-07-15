محافظ أسيوط: تشغيل 812 شابا ومنح 1518 تصريح مزاولة مهنة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسيوط عصام سعد، أن مديرية القوى بالمحافظة قامت بتعيين بتعيين 812 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى خلال الشهر الماضى وذلك من خلال كعب العمل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2656 شاباً ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال استعراضه اليوم الجمعة، مجهودات مديرية القوى العاملة خلال شهر يونيو فى مجال التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص مع حازم على وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط.

وأوضح المحافظ - وفقا لبيان - أن مديرية القوى العاملة تواصل دورها الداعم للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال مكاتب التشغيل أو فى مجال التدريب المهنى وعقد ندوات ثقافة العمل الحر التى يتم تنفيذها بالتعاون من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات لافتا إلى تشغيل 812 شاب منهم 14 من ذوى الهمم (القادرون باختلاف) ومنح 1518 شاب شهادة مستوى المهارة و1518 تصاريح مزاولة حرفة.

من جانبه.. أوضح وكيل وزارة القوى العاملة ، أن المديرية نفذت أكثر من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالإضافة إلى استخراج 1518 شهادة قياس مستوى مهارة و1518 كارينهات مزاولة حرفة والاشتراك فى لجان منح تراخيص لعدد 11 منشأة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه فى مجال السلامة المهنية - تم التفتيش على 121 منشأة أسفرت عن تحرير 72 محضرا للمنشآت المخالفة، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1410 منشأت يعمل بها عدد 2987 عاملا وأسفرت عن تحرير 73 محضرًا.

وفى مجال عمالة الأطفال تم المرور على 49 منشأة يعمل بها 51 طفلا وتم عقد 5 ندوات توعية بالإضافة إلى تلقى 5 شكوى عمالية وتم بحثها جميًعا أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد تم التفتيش والمتابعة على 1410 منشأة.