إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه تمت إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى استمرار وتفعيل غرفة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتواصل، ومتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، وفقا لخطة محكمة ومحددة للتعامل مع كل المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية.





وأوضح محافظ أسيوط، فى تصريح اليوم الجمعة، أنه تمت إزالة ما يقرب من 28 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة خلال أيام العيد والإجازات الرسمية، بمراكز البدارى والغنايم والقوصية وأسيوط وساحل سليم وديروط وأبوتيج وصدفا وتمت إزالتها جميعا خلال الحملات. وشدد المحافظ، على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أى تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف. وكان محافظ أسيوط قد شكل 11 لجنة على مستوى جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع فريق عمل المتابعة الميدانية ووحدة المتغيرات المكانية للمرور الميدانى، خلال إجازة العيد والعطلات الرسمية لرصد وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظى، بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضى والوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية والتى تختص برصد أى تعديات على مدار الساعة.

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