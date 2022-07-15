رئيس مدينة العريش: رفع 20 طن مخلفات واستمرار أعمال النظافة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مدينة العرش أسامة عفش، أنه تم رفع 20 طنا من المخلفات بالإضافة إلى استمرار أعمال النظافة بالمدينة وضواحيها وذلك وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتنفيذية للحفاظ على البيئة وإنهاء شكاوى المواطنين وفقا لتوجيهات المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة.





ووجه عفش، بتنظيف شارع أسيوط من الرمال على جانبى الطريق لتسهيل المرور فيه، ورفعها ومتابعة أعمال رفع ماتبقى من مقلب القط حيث تم رفع 20 طنا وتستمر الأعمال تمهيدا لفتح شارع من خلفه لتسهيل حركة المواطنين. وأشار إلى استمرار حملات النظافة العامة بمعدات وعمال شركة النظافة وتشمل قطاع شرق المدينة ووسط المدينة وغربها كما يقوم فريق من الإدارة الهندسية بحملات مرور لرصد مخالفات البناء والإشغالات.

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