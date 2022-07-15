جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية استمرار المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية يوليو الجارى، وذلك لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % حتى نهاية شهر يوليو الجارى ومواصلة منظومة أمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف التى تشهدها الساحة الدولية وإنعكاساتها على الحالة الاقتصادية فى شتى الدول، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم. وتقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر يوليو الجارى بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى "993" فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936). كما تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى نهاية العام الجارى تخفيفا عن كاهل المواطنين.

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