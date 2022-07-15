احتفالا بالعيد القومى.. محافظ القاهرة ووزراء يؤدون صلاة الجمعة بالحسين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد عبد العاطى وزير الرى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ومحمد منار وزير الطيران المدنى، والمستشار علاء فؤاد أبو الحسن وزير المجالس النيابية، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وشوقى علام مفتى الجمهورية، ونظير عياد نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وعدد من قيادات المحافظة.

وتحتفل القاهرة بعيدها القومى فى 6 يوليو من كل عام والذى يوافق ذكرى إنشائها على يد القائد جوهر الصقلى بأمر من الخليفة الفاطمى المعز لدين الله عام 969م.

وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمى للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم.

وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها، كما تضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها وأختيرت واحدة من أهم 10 مقاصد سياحية فى العالم، كما تم اختيارها عاصمة للثقافة فى دول العالم الإسلامى هذا العام.