إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى بكل حزم لأية تعديات.





وأضاف المحافظ - فى تصريح له اليوم الجمعة - أنه لا تهاون مع إزالة أى تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى إزالة 22 حالة تعد بقرى مركز ومدينة المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وقطور وزفتى.

وأكد رحمى أن المحافظة مستمرة فى استرداد حق الشعب وردع المخالفين، موجها باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنع أى تعديات عليها مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف.