محافظ الغربية يطالب بالالتزام بتعريفة الركوب والإبلاغ عن السائقين المخالفين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الجمعة، عددا من مواقف النقل الجماعية داخل مدن وأحياء المحافظة، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة.

وتفقد المحافظ - حسب بيان- موقف السنطة العمومى وتحدث مع المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة لركوب المواصلات والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتابع جولته بتفقد موقف أبو صير ، وموقف المحلة بمدينة سمنود، كما تفقد فى مدينة زفتى، الموقف الداخلى الذى يخدم خطوط الوحدات المحلية لمركز زفتى وموقف المحلة وموقف القاهرة والإسكندرية، واختتمت الجولة بتفقد محطات الوقود فى مدينة المحلة الكبرى وموقف المحلة المجمع.

واطمئن على توافر الوقود بالمحطات والإعلان عن الأسعار الجديدة، مؤكداً على المواطنين بضرورة الإبلاغ عن عدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة على الأرقام المعلنة بالصفحة الرسمية للمحافظة.

وشدد رحمى على مديرى المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، موجها بوضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.