موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس فى سنغافورة والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 يوليو 2022 01:26 مساءً - يلتقى فريق ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم، الجمعة، على ملعب "سنغافورة الوطني" فى ثاني وديات الريدز استعداداً للموسم الجديد 2022-2023 وسط أجواء حماسية استقبلت بها الجماهير الريدز منذ وصوله.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس فى الساعة الثانية و35 دقيقة ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب سنغافورة الدولى، على أن يذاع اللقاء على قناة الشارقة الرياضية.

وتلقى ليفربول هزيمة قاسية أمام مانشستر يونايتد قبل أيام في أولى جولات الفريق الآسيوية والتى انتهت برباعية نظيفة بتايلاند فى مفاجأة قوية للريدز.

وينتظر أن يشارك الدولي المصري محمد صلاح فى التشكيل الأساسى للقاء حسب تقدير المدير الفني الألماني يورجن كلوب الذى يعول على الفرعون فى الكثير قبل انطلاق الموسم المقبل.

ليفربول وكريستال بالاس

وأصبح محمد صلاح أحد أبرز هدافى ليفربول عبر تاريخه، حيث سجل 156 هدفًا و63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة خلال رحلته مع قلعة الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

كان محمد صلاح انضم إلى ليفربول رسميًا يوم 22 يونيو 2017 بصفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو جعلته أغلى صفقة فى تاريخ الريدز وقتها.

وقال المدرب الألماني يورجن كلوب قبل مواجهة كريستال بالاس، "دييجو جوتا سيئ الحظ، فهو لم يشارك أمام مانشستر يونايتد بسبب إصابته مع البرتغال".

وأضاف كلوب، "لقد تدرب أمس بشكل كامل وتعرض للإصابة مرة أخرى، وهذا ليس جيدًا ولكن علينا انتظار نتائج الفحوصات الطبية لمزيد من التقييم لحالته".

ليفربول وكريستال بالاس

وأكمل، "نعم، جوتا يعاني من إصابة في أوتار الركبة وهي نفس الإصابة التي كان يعاني منها منذ تواجده في معسكر منتخب البرتغال".

كما تحدث كلوب عن حالة أليسون بيكر قائًلا، "لم يكن جاهزًا أمام مانشستر يونايتد بنسبة 100%، لقد أنهى المران فى وقت مبكر وشعر ببعض الآلام، لذلك علينا إخضاعه لبعض الفحوصات، بينما بقية اللاعبين بخير".