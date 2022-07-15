ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 42 قافلة مجانية بجميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 42 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 15 إلى 21 يوليو الجارى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمناطق بنى سلامة بحى منشأة القناطر محافظة الجيزة، وميت يعيش، بميت غمر محافظة الدقهلية، وكتامة بمركز بسيون محافظة الغربية، وجدة مركز باريس محافظة الوادى الجديد، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومى 16 و17 يوليو بمناطق شكشوك مركز ابشواى محافظة الفيوم، والكولا مركز اخميم محافظة سوهاج، وبرمبال مركز مطوبس محافظة كفرالشيخ، والشموت مركز بنها محافظة القليوبية، وجحدم مركز منفلوط محافظة أسيوط، وكوم الرمل مركز سمسطا محافظة بنى سويف، مشيرا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 17 و18 من شهر يوليو، بمناطق وحدة الجزائر حى العامرية محافظة الإسكندرية، وصحارى محافظة أسوان، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد.

وقال إنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومى 18 و19 يوليو بمناطق الخرطوم، مركز التحرير محافظة البحيرة، ومركز شباب شعيب مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، وكوم الحاصل مركز مغاغة محافظة المنيا، وعيادة ألماظة الشاملة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، وشماس مركز برانى محافظة مطروح، ووحدة البلاشون مركز بلبيس محافظة الشرقية، وميت دمسيس مركز اجا محافظة الدقهلية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومى 19 و20 يوليو، بمناطق وحدة الهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وبورسعيد مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والساحل البحرى مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، وميت راضى مركز بنها محافظة القليوبية، والعزبة مركز منفلوط محافظة أسيوط، وكوميرة حى كرداسة محافظة الجيزة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية أخرى يومى 20 و21 يوليو، بمناطق عزبة أبو الفتح مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وششتا مركز زفتى محافظة الغربية، والقرية بالدوير مركز طما محافظة سوهاج، ومركز طبى بالاسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، وكفر زين الدين مركز قويسنا محافظة المنوفية، ومركز شباب الرائد بحى فيصل محافظة السويس، والحيبة مركز الفشن محافظة بنى سويف، والايمان ط مركز التحرير محافظة البحيرة، ووادى ميعر- وادى حجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، وأبوسيدهم مركز سمالوط محافظة المنيا، وأولاد عمرو محافظة قنا، والمثانى مركز النجيلة محافظة مطروح، ومنيحة مركز كوم امبو محافظة أسوان.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية فى يومى 21 و22 يوليو بمناطق الحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، ووحدة عرب درويش مركز فاقوس محافظة الشرقية، والزيات مركز بلاط محافظة الوادى الجديد.