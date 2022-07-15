المغرب يتقدم بملف منفرد لاستضافة كأس العالم 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 يوليو 2022 12:29 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد المغربى لكرة القدم استقر على إعداد ملف استضافة نهائيات كأس العالم 2030 تمهيداً لتقديمه للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، قد أعلن أن بلاده ستتقدم بطلب ترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم التى ستقام 2030، وذلك بعد خسارة المغرب حق تنظيم البطولة التى ستقام العام 2026 لصالح ملف ثلاثى تقدمت به الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقالت شبكة " ÁFRICA FUTBOLERA " المتخصصة فى الكرة الأفريقية، إن المغرب يستعد لتقديم ملفه الفردى لاستضافة كأس العالم 2030، خاصة أن المغرب نجح فى استضافة العديد من الفعاليات الكبرى خلال الآونة الأخيرة.

جدير بالذكر أن صحيفة "تايمز" البريطانية أكدت فى وقت أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان يخطط لإقحام المغرب ضمن الملف الثنائي الإسباني والبرتغالي للترشح من أجل تنظيم مسابقة كأس العالم لعام 2030.

وأشارت الصحيفة أن جياني إينفانتينو، رئيس “الفيفا”، عبر عن رغبته فى مشاركة المغرب ضمن ملف ترشح إسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم، وأنه كان يحاول ضم المملكة إلى الملف الإسباني البرتغالي، ليصير الترشح ثلاثيا وليس ثنائيا.