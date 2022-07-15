وزيرة الهجرة تعزى أهالى 6 مصريين توفوا بحادث فى الإمارات (الأسماء)

جدة - نرمين السيد - أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بعائلات المصريين الذين توفاهم الله على إثر حادث سير فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وقدمت وزيرة الهجرة عزاءها لأهالى الضحايا من قرية ديرب الخضر بمحافظة الدقهلية، داعية الله أن يتغمد المتوفين برحمته ويلهم أسرهم الصبر، مؤكدة متابعة أجهزة الدولة المختصة لحين عودة الجثامين، والحصول على مستحقاتهم لدى جهات عملهم بالإمارات.

وفى السياق ذاته، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن القنصلية العامة بدبى تتابع الإجراءات القانونية المتبعة تمهيدا لنقل جثامين المواطنين المتوفين إلى أرض الوطن فى أقرب وقت.

ولقى 6 مصريين مصرعهم فى حادث مرورى وقع يوم الأربعاء بين مركبتين بطريق رأس الخيمة فى الإمارات؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بالسيارة التى كانوا يستقلونها واصطدمت بسيارة نقل ثقيل.

وفور تلقى غرفة العمليات المركزية بالإمارة بلاغًا بالحادث، تم توجيه فرقة إنقاذ، وتبين عند وصولها إلى الموقع وفاة 5 مقيمين مصريين بدولة الإمارات وإصابة آخر تم نقله بطائرة إسعاف إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى المستشفى.

وتولت الجهات المرورية المختصة ملف الحادث لمعرفة ملابساته وتفاصيله واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وأسماء المتوفين فى الحادث كالتالى:

1- محمود عبد الرحمن عبد اللطيف محمد تاريخ الميلاد: ( 11 - 4 - 1978 ).

2- رامى الوصيف على صالح تاريخ الميلاد: ( 3 - 3 - 1983)

3- أحمد نصر وهبة محمد إبراهيم: تاريخ الميلاد (10 - 5 - 2004).

4- إيهاب صالح مصباح عبد السيد تاريخ الميلاد: (1- 7- 1994 ).

5- إبراهيم على أحمد عبد القادر: تاريخ الميلاد (21 - 8 - 2003 ).

6- شريف ملهم إبراهيم يوسف السيد الحنفى: تاريخ الميلاد (10-7-1988).