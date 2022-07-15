التضامن تفتتح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمارينا

جدة - نرمين السيد - افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض "ديارنا" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى، والذى يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" ويستمر على مدار شهور الصيف حتى 20 سبتمبر المقبل.





وتقسم فترة العرض على 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع فى المنتجات، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية.

ويقام المعرض على مساحة 1200 متر، ويفتح أبوابه من الرابعة مساء وحتى الثالثة فجرا يوميا، ويشارك فيه 1000 عارض بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية ممثلة فى جمعية الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة أبو هاشم للاحتياجات الخاصة وجمعية المكفوفين.

وتفقدت القباج أروقة المعرض واستمعت للعارضين للتعرف على التحديات التي تواجههم بهدف تسهيل الإجراءات للترويج وتسويق منتجاتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تحرص على أن يجوب قطار معرض "ديارنا" مختلف محافظات الجمهورية، وجاء تنظيم المعرض بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى لتلبية احتياجات المصطافين، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص كذلك على إقامة المعرض بشكل دورى بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظين على مستوى محافظات الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهنى التى تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأضافت القباج أن المعرض يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالى للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، كما أن كل حرفة خلفها العديد من الأسر التى تعمل فى هذه المنتجات، كاشفة عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية، موضحة أن الهدف الأساسى لـ"ديارنا" التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة، وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف والصناعات، مشيرة إلى أن معرض "ديارنا" مارينا يضم عددا من المحافظات التى تعرض منتجاتها.

وأكدت أن الوزارة تقدم كل سبل الدعم لسيدات تكافل وكرامة وأسرهن العاملين فى المنتجات الحرفية والتراثية، موضحة أن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بدعم المنتجات الحرفية واليدوية، وتحفيز المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز فرص التسويق لصغار المنتجين.

وشددت القباج على أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض فى دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار وتمكن هذه النسخة العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم فى خلق فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض فى دعمه لمهارات الحرفيين من ذوى الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم.