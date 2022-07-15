تعيينات وتحصيل مستحقات.. حصاد القوى العاملة الأسبوعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما تابع الوزير وصول جثمان الصيدلى القتيل بالرياض، وأكد أن جميع حقوقه محفوظة، واسترداد 16 مليون ليرة لبنانية لـ 11 عاملا مصريا فى بيروت، وتحصيل 364 ألف جنيه مستحقات مصرى توفى على رأس العمل بالأمارات، و10 ملايين و716 ألف جنيه مستحقات 39 مصرى بالسعودية.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ هنأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، شعب وعمال مصر والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا.



وأعرب الوزير عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأمانى الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم فى سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أصدر وزير القوى العاملة توجيهات لمديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى المبارك بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن يمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ من اليوم السبت الموافق9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجارى، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1443، أعاده الله على عمال وشعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وعلى جانب آخر، نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، ندوة تحت عنوان: "المساواة بين الجنسين والأديان السماوية" وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكينها اقتصاديا ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

شارك فى الندوة 52 عاملا يمثلون 6 منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة منها شركة الغاز والطحان، وعقدت بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجلس القومى للمرأة والمتخصصين بوحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوى العاملة.



كما نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، دورة تاهيلية للتدريب الميدانى لطلبة كلية الحقوق بجامعة فاروس بعنوان، فى إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة القوى العاملة.

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية: إن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان لدفع عجلة التنمية واستقرار سوق العمل وآليات عمل المكاتب الميدانية.

وحاضر بالدورة عبدالونيس عبدالله مدير منطقة قوى عاملة برج العرب، إذ نقل فى البداية تحيات وزير القوى العاملة محمد سعفان للطلبة وأبلغهم تهنئته لهم بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا لهم أنهم أمل المستقبل وحرصة على أن نكون متفاعلين معهم.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 8083 شابا منهم 66 "قادرون باختلاف" فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، والبحيرة، وجنوب سيناء، وقنا، والأقصر، وبورسعيد، والدقهلية، بلغت 389 ألفا و470 جنيها، والتفتيش على 3288 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 6390 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6390 عاملا.



وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، فى الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة 28 عاملا مصريا منهم ثلاث حالات وفاة.

وقال الوزير إن إجمالى المستحقات بلغت 2 مليون و96 ألفا و319 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 10 ملايين و541 ألف جنيه تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن كان الوزير قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات الـ 28 عاملا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

كما أصدر وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصرى محمود أبو الحسن أمين، الذى توفى إثر سقوطه من أعلى سقالة فى أثناء تأدية عمله بأحد مواقع العمل بمنطقة الجوف الحدود الشمالية بالرياض، بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعى وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

ووجه الوزير الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى، بالتواصل مع زملاء العامل المتوفى وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثمان، والحفاظ على مستحقاته وتعويضاته.

كما تابع وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض، واقعة حادث وفاة الصيدلى مصرى الذى تم اطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو فى داخل الصيدلية التى يعمل بها، وفى وقت دوامه الرسمى مما أدى إلى إصابته برصاصتين فى منطقة الظهر وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى.

ووجه الوزير مكتب التمثيل العمالى بالتواصل مع أهل المتوفى لتسهيل جميع الإجراءات بالتنسيق مع القسم القنصلى لإنهاء إجراءات شحن الجثمان عقب تصريح النيابة.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة: إن الوزير تلقى تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه إلى أن الصيدلى المصرى القتيل يدعى أحمد محمد عبد الهادى، وهو من أبناء محافظة المنوفية مركز الشهداء ويبلغ من العمر 33 عاما.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالسعودية، فى تسوية مستحقات 11 مصريا كان يعملون لدى شركة للدعاية والاعلان بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال وزير القوى العاملة: إن المستحقات بلغت 34 ألفا و835 ألف ريال سعودى أى ما يعادل 175 ألفا و220 جنيها مصريا تقريبا.



وأصدر سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب ورثة أسرة المواطن المرحوم "خ.ع.ع" من محافظة الفيوم ومساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم لدى هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، حيث كان يعمل فى إيطاليا قبل وفاته.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، أفادت أن العامل المتوفى كان خاضعا لمظلة التأمينات الإيطالية ومنتظم فى سداد الأقساط التأمينية، وأن الأسرة تستحق معاشا كاملا.

كما نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، فى استرداد 16 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ11 عاملا مصريا، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يونيو الماضى حيث تم اعتماد 13 عقد عمل، وتسوية 6 شكاوى وديا، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، و4 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 11 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأخيرا، استطاع مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالعاصمة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، الحصول على مستحقات العامل " أ.خ.ع" المتوفى وهو على رأس العمل بشركة "ج. اف "للخدمات الأمنية.

وقال وزير القوى العاملة إن إجمالى مستحقات العامل المتوفى المحصلة بلغت 71 ألفا و133 درهما أماراتيا، أى ما يعادل 364 ألفا و221 جنيها مصريا تقريبا.

كما شارك مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، أبناء الجالية المصرية فرحتهم بتفوق أبنائهم فى الثانوية العامة للعام الحالى 2021/2022 فى إمارة عجمان والإمارات الشمالية بالدورة، كما تم المشاركة فى تقديم الدروع وبعض الهدايا لأبنائنا المتفوقين والمتفوقات، تمت المشارك بدعوة من المستشار لطفى حسين رئيس مجلس إدارة النادى المصرى فى إمارة عجمان.