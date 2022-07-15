توقيع بروتوكولات وزيارات ميدانية.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته ال99 حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى، فى الفترة من 8 وحتى 14 يوليو الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وشهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان توقيع بروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث، بهدف توفير الدعم الفنى واللوجيستى والمالى وتوزيع رؤوس عجلات عشار من سلالات عالية الإنتاجية على الأسر الأكثر احتياجا، كما تابع القصير مع قيادات الوزارة منع التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وسلط الانفوجراف الضوء على توجيه وزير الزراعة قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية، فضلا عن الجولة المفاجئة التى قام بها وزير الزراعة لتفقد أعمال جهاز حماية الأراضى ومديريات الزراعية بطريق مصر الإسكندرية الزراعى، فى جولة مرور مفاجئة خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

كما عقد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماعا مع أعضاء لجنة العلم والتكنولوجيا على المستوى الوطنى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية مركز بحوث الصحراء لمكافحة التصحر 2022-2030، وكذلك بحث الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية مع المستشار الزراعى الهولندى الدكتور ميلى لينسترا سبل تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية والجامعات الهولندية.

وكثف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المرور على شوادر بيع الأضاحى وأماكن الذبح للاطمئنان على وجود حيوانات جيدز صحيحة سليمة للأضاحى فى عدة مواقع ببعض المحافظات، كما مر الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة يرافقه الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ على الزراعات الصيفية للاطمئنان عليها خصوصا محاصيل القطن والأرز والذرة، وأيضا متابعة إجراءات منع التعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة.



وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ملخص أنشطة الهيئة فى مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير 2022 وحتى نهاية يونيو 2022، والذى تضمن تنفيذ 277 قافلة بيطرية علاجية، كما واصلت أجهزة وزارة الزراعة عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت حديقة الحيوان 150 ألف زائر، كما استقبلت المجازر الحكومية 19 ألف رأس أضحية.

وأعلنت الوزارة، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، التوصيات التى اقرها المشاركون فى ورشة العمل التدريبية فى مجال "تحديات الأمن الغذائى"، والتى تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى.