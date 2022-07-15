وزير النقل بمالطا يهنئ مصر باستضافة مؤتمر المناخ

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية فى مالطا مع وزير النقل.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك - أن السفير أنيس استعرض خلال اللقاء التقدم المحرز فى مجالات النقل والبنية التحتية والمشروعات الكبرى فى مصر، من عملية إنشاء مدن جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والثورة الهائلة فى مجال بناء وتشييد الطرق والكبارى.
كما أبرز مشروعات النقل الكبرى ومن بينها خطوط المترو الجديدة والمونوريل، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
ومن جانبه، أشاد الوزير المالطى بالتطورات الكبيرة المحرزة فى مجالات النقل والبنية التحتية والمشروعات الكبرى فى مصر، منوها بالقدرات المالطية فى مجال النقل والشحن البحرى.
وعبر عن تطلع حكومة بلاده للعمل مع مصر على مشروعات مستقبلية مثل إنشاء خطوط مترو أنفاق.
كما ذكر الوزير أن مالطا بصفتها أكبر مسجل للسفن فى الاتحاد الأوروبى والخامسة عالميا يمكنها نقل خبراتها إلى مصر، والتنسيق بين الخبراء المالطيين ونظرائهم المصريين المعنيين فى هذا المجال.
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