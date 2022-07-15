فاتورة التليفون الأرضى.. الاستعلام وطرق السداد (الرابط والهاتف)

جدة - نرمين السيد - فاتورة التليفون الأرضى

من جانبها أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، 3 نظم لسداد فاتورة التليفون الأرضى، ويختار العميل نظام السداد سواء كان شهريًا أو ربع سنوى أو سنويًا.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضى

من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضى من خلال الإنترنت من هنا حيث يتم الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT وعند ظهور خانة إدخال كود المنطقة يجب كتابة كود المنطقة التى يتواجد بها التليفون الأرضى وكتابة رقم الخط الأرضى فى الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

أو الاتصال من هاتفك الأرضى المزود بالخدمة على رقم 111.

دفع فاتورة التليفون الأرضى

كما يمكن دفع فاتورة الخط الأرضى عن طريق خدمة فورى أو ماكينات ATM للبنك الأهلى وبنك CIB، كما تتيح خدمة وى باى we pay أيضًا دفع الفاتورة بالإضافة إلى المحفظة الخاصة بشركة we، وتقدم المصرية للاتصالات خدمات الدفع الإلكترونى بجانب الدفع فى فروع الشركة المتواجدة فى مختلف محافظات الجمهورية، تسهيلًا لمستخدميها على السداد خلال فترة السماح لسداد فاتورة الخط الأرضى.



سداد فاتورة التليفون الأرضى دون غرامة



وتصدر فاتورة التليفون الأرضى الأولى يوم 15 يناير 2022 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 15 فبراير 2022.

كما تصدر فاتورة التليفون الأرضى الثانية يوم 15 أبريل 2022، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 15 مايو 2022.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضى الثالثة منتصف شهر يوليو 2022، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 15 أغسطس 2022.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضى الأخيرة منتصف شهر أكتوبر 2022 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 نوفمبر 2022.

سداد فاتورة التليفون الأرضى

وسداد فاتورة التليفون الأرضى بالنظام الشهرى، بشرط بتفعيل خدمة المكالمات الدولى ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة بهذا النظام فى الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر الذى يليه، وحال عدم السداد باليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضى إلى الاستقبال فقط، أما نظام السداد الربع السنوى السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.