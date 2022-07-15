وزيرة التخطيط تستعرض جهود «حياة كريمة» أمام الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية السعى المستمر للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية وإعادة البناء بشكل أفضل، وأهمية مواصلة القيادة من أجل استجابة أكثر فعالية للأزمة العالمية الحالية بجميع جوانبها المعقدة والمتعددة الأوجه.





جاء ذلك خلال مشاركتها فى لقاء وزارى رفيع المستوى بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030: معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات"، خلال تمثيلها لمصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

شارك فى اللقاء وزراء عدد من الدول بهدف تبادل وجهات النظر والرؤى والخبرات حول الخطوات التى يمكن اتخاذها لمعالجة الأزمات والتحديات المستمرة على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى فى إطار خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد من أجل تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، موضحة أنه تم اتباع النهج التشاركى فى وضع الرؤية وتحديثها، لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات.

وأضافت السعيد أنه استرشادًا بهذا المبدأ والتزامًا بتحقيق رؤية مصر 2030، وخطة 2030 الأممية للتنمية المستدامة، واللتان تركزان على الجانب الاجتماعى فى كل برامج التنمية فقد أعطت مصر الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، مؤكدة أن توطين أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون مبدأ إرشاديًا لبناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة قادرًا على تحمل الصدمات السلبية غير المتوقعة مثل جائحة COVID-19.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه ولأول مرة في مصر والمنطقة، تم إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى 27 محافظة مصرية، لمتابعة أداء تلك المحافظات فى 32 مؤشرًا لـ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.

وفى ذات السياق، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" التى تهدف إلى تنمية مجتمعات ريفية مستدامة فى مصر، وتقليل معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مشروع تنموى من نوعه بميزانية تتجاوز 45 مليار دولار ويغطى 58% من إجمالى سكان مصر.

وأكدت السعيد خلال كلمتها أن الحفاظ على البيئة يأتى على رأس أولويات مصر الوطنية لخطط التعافى المستدام، موضحة أن التحديات البيئية لا تعتبر مجرد حقيقة لا يمكن دحضها، ولكنها كشفت أيضًا عن أوجه القصور الحالية فى هيكل التمويل المتاح للبلدان النامية من أجل التحول الأخضر.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، فإنه من الأهمية أن تتحد جميع الأطراف لإظهار التزامها فيما يتعلق بالتكيف وتمويل المناخ، مؤكدة أن مصر عازمة على لعب دور رائد فى الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.