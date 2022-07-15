بمشاركة «شباب بتحب مصر».. جمع 450 كيلو مخلفات من النيل

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر" حملة لنظافة نهر النيل بالتعاون مع نقابة المهندسين، فى إطار نشر الوعى بين الشباب للحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث، تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.





وقال وزير الرى إنه تم تنظيم الحملة بمشاركة 30 طالبا وطالبة من جامعة مصر الدولية، حيث انطلقت الحملة من مقر نادى نقابة المهندسين مرورًا بحى الزمالك وحتى كوبرى إمبابة، وأسفرت الحملة عن جمع ما يقرب من 450 كيلوجراما من المخلفات البلاستيكية، باستخدام أدوات يدوية خفيفة مثل الشوكة والشبكة لجمع المخلفات داخل أجولة من الخيش، كما دعمت وزارة الموارد المائية والرى بحفار مائى لإتمام أعمال النظافة اللازمة عقب انتهاء عمل المتطوعين فى الحملة.

وأضاف أن رعاية وزارة الموارد المائية والرى لمثل هذه المبادرات يأتى فى إطار حرص الوزارة على جمع المخلفات الملوثة لنهر النيل، والحفاظ على نهر النيل من التلوث بالمخلفات البلاستيكية والتى تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة، حيث تتميز المخلفات البلاستيكية بعدم التحلل بشكل سريع على غرار المخلفات الأخرى، بالإضافة للتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من إستخدام البلاستيك.

وأكد أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والكيانات الطلابية لزيادة الوعى المجتمعى بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وذلك فى إطار الفاعليات والمبادرات التى تُقام استعداداً لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27.