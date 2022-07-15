الهجرة: متابعة إجراءات نقل جثامين المصريين المتوفين بالإمارات

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم، الجمعة، أن السفيرة نبيلة مكرم أجرت اتصالا هاتفيا بعائلات المصريين الذين توفاهم الله على إثر الحادث وقدمت عزاءها لأهالى الضحايا، من قرية ديرب الخضر بمحافظة الدقهلية، داعية الله أن يتغمد المتوفين برحمته ويلهم أسرهم الصبر، مؤكدة متابعة أجهزة الدولة المختصة لحين عودة الجثامين، والحصول على مستحقاتهم لدى جهات عملهم بالإمارات.
ولقى 6 مصريين مصرعهم فى حادث مرورى وقع يوم الأربعاء بين مركبتين بطريق رأس الخيمة فى الإمارات، نتيجة اختلال عجلة القيادة بالسيارة التى كانوا يستقلونها واصطدمت بسيارة نقل ثقيل.
وأوضح بيان وزارة الهجرة أنه فور تلقى غرفة العمليات المركزية بالإمارة بلاغًا بالحادث، تم توجيه فرقة إنقاذ، وتبين عند وصولها إلى الموقع وفاة 5 مقيمين مصريين بدولة الإمارات وإصابة آخر تم نقله بطائرة إسعاف إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى المستشفى، وتولت الجهات المرورية المختصة ملف الحادث لمعرفة ملابساته وتفاصيله واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
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