وزير الأوقاف يعلن تكثيف الأنشطة الدعوية فى المساجد بدءا من اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، إن ذلك سيكون بعقد مقارئ الجمهور فى المساجد المحددة لذلك عقب صلاة عصر الجمعة اليوم، وعقد مجالس الإفتاء فى المساجد المحددة لذلك يوم السبت القادم بين المغرب والعشاء، واستئناف أنشطة البرنامج الصيفى للطفل بدءًا من الأحد القادم فى المساجد المحددة لذلك.

وأوضح، أن من أراد التوسع فى أيام البرنامج الصيفى الذى يعقد أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بإضافة يوم أو يومين فعليه رفع ذلك إلى مديريته مع تفويض مديرى المديريات فى الموافقة وإعلام القطاع الدينى بما يتم من زيادة فى عدد أيام تنفيذ البرنامج فى المساجد التى ترغب فى ذلك.

وشدد على أن يكون منهجنا فى ذلك كله هو السماحة والتيسير والبعد عن كل ما يمت بصلة للتشدد أو التكلف أو الغلو فى الدين، وأن نرسخ لقيم التراحم والتكافل، وأن نجعل من السماحة والتيسير خطًّا ثابتًا فى سلوكنا ودعوتنا، رجاء أن نجعل منهما منهج حياة للناس جميعًا.