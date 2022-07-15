التنمية المحلية: لن يتم السماح بأى تلاعب من السائقين فى تعريفة الركوب

جدة - نرمين السيد - أكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه لن يتم السماح بأى تلاعب من السائقين فى تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار الوقود، مشددا على أنه يوجد إجراءات صارمة تجاه المخالفين.





وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية له، ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة cbc، أن هناك جولات ميدانية لمتابعة التزام سيارات الأجرة بتعريفة الركوب، وتم وضع لافتات فى مواقف السيارات لتعريفة الركوب. وأوضح، أن تعريفة الركوب زادت بنسبة بين 5% إلى 7% بحسب خطوط السير داخل المحافظة أو خارجها، وهناك لوحات إرشادية فى المحافظات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة ووسائل المواصلات بالتعريفة الجديدة. وأكد أنه فى حالة وجود أى مغالة فى التعريفة يستطيع المواطن التواصل وإبلاغ وزارة التنمية المحلية لتسجيل شكوته، عبر الواتس 01150606783، وكذلك صفحة صوتك مسموع.

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