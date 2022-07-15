التعويض 100%.. الزراعة تكشف مميزات التأمين على المواشى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له، ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة cbc، أن 1% قيمة التأمين على الحيوان والتعويض يكون 100%، مشيرا إلى أن صندوق التأمين يقوم بصرف تعويضات تصل إلى 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الإلتزام بتعليمات وشروط وثيقة التأمين.
وأوضح، أن الصندوق يغطى مخاطر النفوق نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائية بشرط التحصين منها عند بداية التأمين، وفى حالة النفوق نتيجة تلك الأمراض يتم صرف التعويض بنسبة تصل إلى 100%، بعد أخذ العينات عن طريق أطباء معهد بحوث صحة الحيوان.
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