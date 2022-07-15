«تكافل وكرامة»: إضافة 450 ألف أسرة جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة له ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة cbc، أن البرنامج يستهدف الأسر التى ليس لها دخلا ثابتا، ولديها طلاب في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا وغير منتظمة الدخل.
وأوضح، أنه يتم بحث الحالات ومراجعة البيانات لمنع أي احتيال، ويحدث تقييم دورى للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وهناك 800 ألف أسرة تم استبعادها من المعاش بعد تقييم أوضاعها.
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