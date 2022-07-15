محافظ قنا يقدم واجب العزاء فى وفاة 6 أشقاء بنقادة

جدة - نرمين السيد - قدم أشرف الداودى محافظ قنا، واجب العزاء إلى الحسن محمد كامل، مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وذلك فى وفاة 6 من أبنائه إثر حادث انقلاب تروسيكل بترعة أصفون بمركز القرنة بمحافظة الأقصر.





رافق المحافظ محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة. وأعرب محافظ قنا عن بالغ حزنه ومواساته لرب الأسرة فى وفاة أبنائه الـ6، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتكفل بمصاريف الجنازة، وسرعة صرف إعانة مالية عاجلة لأسرة المتوفين، والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها. من جانبه قدم والد المكلوم وأفراد عائلته الشكر لمحافظ قنا، لحرصه على المشاركة فى تقديم واجب العزاء والمواساة فى مصابهم الأليم.

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