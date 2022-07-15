نائب محافظ شمال سيناء يتفقد محطات الوقود والمواقف لمراقبة التعريفة الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، محطات الوقود والموقف العام بالعريش للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وفقا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة.





وأكد نائب المحافظ -فى تصريح اليوم - الإلتزام بمختلف خطوط السفر بتعريفة الركوب الجديدة التى أقرتها المحافظة بعد ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ووجه نائب المحافظ بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة على مختلف خطوط السفر فى مكان واضح للمواطنين، إلى جانب وضع ملصق بتعريفة الركوب على السيارات، مع تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين. وأشار إلى انتظام العمل فى محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر الوقود والبيع بالتسعيرة الجديدة، مؤكدا توافر كميات من الوقود فى مختلف المحطات تكفى لعدة أيام، بخلاف ما يرد إلى المحافظة بصورة منتظمة.

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