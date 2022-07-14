سيراميكا يقسو على الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة فى الدورى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 11:24 مساءً - تمكن فريق سيراميكا من الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحراز أهداف فريق سيراميكا محمود نبيل في الدقيقة 6 عقب تسديدة قوية سكنت شباك أحمد يحيى حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى، بينما جاء الهدف الثانى على طريق مصطفى سعد في الدقيقة 62، وأحراز الهدف الثالث شادى حسين في الدقيقة 67، وتمكن شريف دابو من إحراز الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 74، واختتم خماسية فريق سيراميكا حمزة مجدى في الدقيقة 77.

وجاءت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى فريق سيراميكا على مجريات المباراة وسط أخطاء دفاعية للاعبي زعيم الثغر.

وشهدت المباراة خروج أحمد يحيى، حارس مرمي الاتحاد من الملعب، رافضا استكمال المباراة في الدقائق الأخيرة بعد هجوم جماهير الاتحاد عليه، حيث تم استبداله بصبحى سليمان.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 28 نقطة محتلا المركز العاشر.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى بتشكيل كالتالى:

فى حراسة المرمى: عامر عامر.

فى خط الدفاع: مصعب البطاط، محمود البدرى، سيف تقا، أحمد محسن.

في خط الوسط: كوامى بونسو، محمود نبيل، مصطفى سعد، صالح جمعة، شريف دابو.

في الهجوم: شادى حسين.

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس يضم كلا من:

فى حراسة المرمى: أحمد يحيى.

في خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، السيد سالم، صبرى رحيل.

فى خط الوسط: سعيدو سيمبورى، مورو ساليفو، مروان عطية، خالد الغندور، إبراهيم حسن.

فى الهجوم: بنيامين بواتينج.