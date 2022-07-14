شعراوى: انتظام سير العمل بالمواقف ومحطات البنزين

جدة - نرمين السيد - تلقى محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الموقف فى مختلف محافظات الجمهورية فى ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن استمرار المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات فى الجولات الميدانية على مدار اليوم الثانى لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعى وسيارات السرفيس للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها.

وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع لتطبيق التعريفة الجديدة وتعريف المواطنين بالمحافظات بها عبر كافة الوسائل المتاحة سواء الملصقات داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، أو عبر صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بكل محافظة والوزارة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعى بين المحافظات وبعضها ومن خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.

وأشاد محمود شعراوى بالجهود التى يقوم بها المحافظين على مدار اليومين الماضيين منذ بداية تطبيق تعريفة الركوب الجديدة ومتابعة سير العمل فى الموقف ومحطات الوقود المختلفة بالمحافظات والتعامل الفورى مع أى شكاوى أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة شعور المواطنين بصورة مستمرة بالتواجد الفعال للقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية لمتابعة سير العمل بالمواقف والتصدى لأى من السائقين لزيادة تعريفة الركوب بخلاف ما أعلنته المحافظات والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الإنضباط على أرض الواقع.

وأوضح وزير التنمية المحلية إلى تلقى المحافظات عدد من الشكاوى خلال الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية على المواقف واستيقاف سيارات الأجرة وسؤال المواطنين حول تعريفة الركوب الجديدة ومدى إلتزام السائقين بها من عدمه وعدم تحميل ركاب بصورة مخالفة للمسموح، وأكد الوزير أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات التى تم رصدها منها رفع تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة، عبر سحب خطوط السير ووقف هذه السيارات المخالفة عن العمل وفرض غرامة مالية.

كما وجه الوزير بأهمية استمرار متابعة المحافظين حتى انتظام سير العمل بصورة طبيعة والعمل بالتعريفة الجديدة لكافة وسائل النقل الداخلية أو الخارجية بين المحافظات وبعضها.

وقال محمود شعراوى إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات.

وطالب شعراوى المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أى شكوى، وذلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected] ".