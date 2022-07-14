هالة السعيد: رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسى ومتوازن

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المهم فى الوقت الحالى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالطاقة النظيفة، حيث كشفت الأزمة الحالية بالفعل عن مواطن الضعف فى قطاع الطاقة على مستوى دول العالم.





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد اليوم فى مأدبة غداء رفيعة المستوى حول تسريع إجراءات الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لخطة 2030 واتفاق باريس: الوصول العالمى للطاقة والطاقة العادلة والشاملة والمنصفة، بدعوة من ليو زنمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. شارك فى مأدبة الغداء الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تعد الدولة الأكثر فى عدد السكان بالشرق الأوسط، ولديها نمو سريع فى عدد السكان مع اقتصاد متطور، وكلاهما يؤدى إلى زيادة الطلب على الطاقة، مؤكدة أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا للحفاظ على تدفق مستقر ومستمر من متطلبات الطاقة وسط تنامى إشارات عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة المتجددة جزء لا يتجزأ من النمو الاقتصادى المستدام، موضحة أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسى ومتوازن مع وجود طاقة نظيفة ومتجددة، مضيفة أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يعد شرطا أساسيا للنهوض بالمناخ العالمى وأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية الجهود الجماعية لضمان الحصول على طاقة نظيفة مستدامة وبأسعار معقولة بهدف تأمين مستقبل مستدام للجميع.

وفى نهاية كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه فى إطار تولى مصر الرئاسة القادمة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27، وإدراكها الواضح لأهمية الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، فإن مصر ستعمل على الدفع من أجل استدامة الجهود العالمية بشأن تغير المناخ، وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعى والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمعالجة هذه الأزمة العالمية.