الصحة تدعو المواطنين لتلقى الجرعة التنشيطية بعد ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين أقل من 65 عاما، بضرورة تلقى الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا بعد مرور 6 أشهر من أخذ الجرعات الأولى والثانية وذلك تجنبا للإصابة وتقوية المناعة المجتمعية ضد كورونا.





وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن هناك ارتفاعا ملحوظا بإصابات كورونا، تم رصدها بالبيان الوبائى للصحة، مع رصد استقرار فى معدل الوفيات ودخول المستشفيات.

وأشار الى أن الصحة قامت بتخصيص أقسام بالمستشفيات لعزل المرضى ذوى الحالات الخطرة.

وأكد أن المتحور السائد حاليا بالإصابات هو أحد متحورات أوميكرون وأعراضة خفيفة، وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بالتجمعات حتى نقى من الإصابة بالإضافة لتلقى جرعات تنشيطية للقاح لمن مر على 3 أشهر.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت منذ أيام ارتفاع فى معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كوفيد 19 بنسبة 6.9 فى الأسبوع الوبائى الماضى، مع استقرار معدلات الوفيات والحجز بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها منذ بداية الجائحة، وأرجعت الصحة ذلك الى عدة أسباب منها: ظهور بعض المتحورات الفرعية لأوميكرون أسرع انتشار لكنها لاتؤدى الى إصابات شديدة.

كما أرجعت الصحة تزايد الإصابة إلى تراخى المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وخاصة أثناء التجمعات وفى الأماكن المغلقة وقليلة التهوية، بالإضافة إلى تناقص المناعة المكتوبة من التطعيم أو العدوى السابقة بسبب مرور أكثر من ستة أشهر على أحدهما.

فيما أوصت الصحة فى الفترة الحالية بالتطعيم لمن لم يتلقى اللقاح، والحصول على جرعة معززة لأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص المناعة أو كبار السن ومضى عليهم ثلاثة أشهر من آخر لقاح أو إصابة بكورونا.