إطلاق مبادرة للمشاركة المجتمعية فى الحفاظ على البيئة والنظافة بمطروح

جدة - نرمين السيد - ووضعت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، بالتنسيق مع عدد من الفنادق والمصايف والمعسكرات بمدينة مرسى مطروح، صناديق قمامة تحمل شعار مبادرة محافظة نظيفة جميلة، بطريق الكورنيش والشوارع الرئيسية بالمدينة ليستخدمها المارة بالشوارع.

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتفعيل الدور المجتمعى لتلك المنشآت للمساهمة الفعاله فى إظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها وتشجيع الأهالى وزوار المحافظة على الحفاظ على النظافة العامة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود مجالس المدن فى الحفاظ على النظافة خاصة مع الإقبال الكبير على المحافظة مع موسم الصيف السياحى وبما يستوعب مزيد من مخلفات استهلاك المواطنين من أكياس وأطعمة وغيرها بجميع المناطق والشواطئ.

ودعا محافظ مطروح جميع المواطنين إلى المشاركة المجتمعية فى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى والطبيعة الذى تتمتع به المحافظة مع الالتزام بإلقاء القمامة فى أماكنها بصناديق القمامة المخصصة، والموزعة، ومنع ظاهرة النبش فى صناديق القمامة مما يشوه المظهر العام والبيئة المحيطة.