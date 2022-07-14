حملات موسعة على المواقف بالمحافظات لمتابعة التزام السائقين بالأجرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - فى الوادى الجديد، شنت الأجهزة التنفيذية حملات على مواقف سيارات الأجرة بخطوط السير الداخلية والخارجية، لمتابعة التزام مواقف الأجرة بالتعريفة الجديدة بناء على قرار اللجنة العليا للمواقف.

وقالت نائب محافظ الوادى الجديد، حنان مجدى، إن رؤساء المراكز والمدن شنوا حملات على مواقف الأجرة؛ للتأكد من لصق بوسترات تعريفة الأجرة الجديدة بالمواقف، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى حددتها المحافظة.

وفى أسيوط، عقد المحافظ عصام سعد، اجتماعا اليوم، لمتابعة اجراءات تطبيق التعريفة الجديدة لأجرة السيارات والأسعار الجديدة للوقود، والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين واتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين والاستجابة لجميع الشكاوى.

وأعلن المحافظ، إطلاق حملة «خليك إيجابى»؛ لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن اية شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود أو التعريفة الجديدة أو مخالفة خطوط السير.

وشدد سعد على تكثيف الحملات المفاجئة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، وعلى الشوارع الرئيسية وفى الميادين؛ لضبط تعريفة سيارات التاكسى.

ووجه المحافظ مديرى إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف، بضرورة استكمال تركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى.

وفى الأقصر، تفقد سكرتير عام المحافظة محمد عبدالفتاح، موقف المحافظات والأقاليم المجاورة وموقف القرى بمنطقة شرق السكة الحديد، وموقف المدن والقرى بامتداد شارع التليفزيون؛ للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة.

ووجه عبدالفتاح، خلال الجولة، السائقين بوضع الملصق الخاص بالتعريفة الجديدة على السيارة والالتزام به ووضع قائمة بالتعريفة الجديدة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.

والتقى عبدالفتاح ببعض السائقين والركاب المترددين على المواقف، مؤكدا أن التعريفة تم وضعها من قبل اللجنة العليا للإشراف على المواقف، والتى راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات.

وفى جنوب سيناء، اعتمد المحافظ خالد فودة تعريفة سيارات الأجرة الداخلية بكل مدينة، وتعريفة سيارات الأجرة من مدن المحافظة إلى جميع محافظات الجمهورية.

وشدد فودة على إدارة المرور والعاملين بلجنة الإشراف على المواقف، بضرورة التأكد من تشغيل السائقين لعداد التاكسى، وضبط السيارات المخالفة لتشغيل العداد، ووضع التعريفة الجديدة باستيكر داخل سيارات الأجرة، ووضع لوحات مضيئة بالتعريفة الجديدة داخل المواقف.

وقررت لجنة المواقف بجنوب سيناء، تخفيض الأجرة لطلاب المدارس بنسبة 50% بسيارات السرفيس داخل جميع مدن المحافظة الخاصة بنقل الطلاب.

وحددت المحافظة تعريفة سيارات الأجرة لتاكسى العداد بمدينة شرم الشيخ لتكون 13 جنيها كسر عداد، و6،5 جنيه لكل كيلو متر.