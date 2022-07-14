وزيرة التخطيط تلتقى ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اليوم، مع أوشا راو مونارى، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





جاء ذلك على هامش تمثيل الدكتورة هالة السعيد لمصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة 2022 المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن بالرغم من أن عامى 2021 و2022 كانا نقطة تحول بالنسبة لدول العالم، ولكنهما كانا أيضا عامين اتسما بالتعاون النشط بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مشيرة إلى تقدير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمهمة الشاملة لما يقدمه UNDP وشراكته القوية مع الحكومة المصرية، فى جهودها طويلة الأمد للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت السعيد إن مصر تؤمن "إنه لا يمكننا إنجاز عقد العمل المحورى إلا من خلال الاستفادة من الشراكات والعمل معا بنجاح، موضحة تطلع وزارة التخطيط إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم أولويات التنمية الأساسية لمصر، بما فى ذلك تحقيق خطة 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخى وحماية البيئة، والنمو الشامل، والتحول الرقمى".

وأوضحت السعيد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يلعب بصفته وكالة مركزية فى منظومة الأمم المتحدة، دورا أساسيا فى دعم مصر فى تحديد أولويات التنمية، مع تحقيق تأثير إنمائى على أرض الواقع.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تقرير التنمية البشرية فى مصر، موضحة أن مصر أطلقت تقريرها الثانى عشر للتنمية البشرية الذى كانت تصدره منذ 1994، بعد انقطاع دام 10 سنوات، موضحة أن التقرير يغطى عقدا حاسما (2011-2020) فى تاريخ مصر الحديث.

وحول إطار التمويل الوطنى المتكامل؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئاسة لجنة البرنامج المشترك بعنوان "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر" الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة بمشاركة خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة هى منظمة العمل الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.

وأضافت السعيد أن الوزارة تولى فى إطار هذا المشروع اهتماما خاصا لدراسة تكاليف أهداف التنمية المستدامة فى مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، موضحة أنه من المستهدف تحديد تكاليف خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها فى إطار مستجيب للنوع الاجتماعى والبيئة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر قطعت خطوات كبيرة من التنمية فى العديد من القطاعات الحيوية على مدى الثمانية سنوات الماضية، والتى سيتم تسليط الضوء عليها فى موقع برنامج التنمية الاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى "بوابة التنمية المصرية"، مشيرة إلى أن البوابة ستكون مصدرا مهما لتوفير أحدث المؤشرات، وعرض السلاسل الزمنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مؤشرات التنمية المحلية مثل الفقر والاستثمارات والناتج المحلى الإجمالى والبطالة، وذلك على صعيد المحافظات من خلال خريطة تفاعلية توضح انجازات وتحديات المحافظات.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء إلى استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة المناخ COP 27 فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، موضحة أن القمة تعد فرصة لإظهار التزام قادة العالم وجميع أصحاب المصلحة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.