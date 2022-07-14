تموين الإسكندرية: جولات تفقدية لمحطات الوقود

جدة - نرمين السيد - أجرت جيهان مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، ومحمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم الثانى على التوالى عدة جولات تفقدية لمحطات تموين السيارات؛ للوقوف على تنفيذ قرار تحريك أسعار السولار والبنزين والتأكد من إعلان المحطات للأسعار الجديدة وتوافر البنزين بأنواعه وكذلك السولار وعدم وجود تكدسات أو ازدحام.





وذكرت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان اليوم الخميس، أنه تم المرور على محطات تموين السيارات ومتابعة موقف توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة وجرد الكميات. وأضافت أن الإدارات التموينية الفرعية بالمديرية، تابعت جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة، ورصد أى مخالفات، ونتج عن هذه الحملات تحرير 3 محاضر، شملت محطتى تموين سيارات، لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والخدمات المقدمة للمواطنين، وحيازة كاوتش سيارات مجهول المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة، وتم تحريز 71 فردة كاوتش مختلفة الأنواع.

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