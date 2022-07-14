محافظ أسوان: لوحات إعلانية بمحطات السكة الحديد ضمن مشروع الهوية البصرية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أهمية تكامل اللوحات الإعلانية لمحطات السكة الحديد بأسوان مع مشروعات التطوير الجارية لطرق كورنيش النيل القديم والجديد والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية، على أن تتوافق مع تصميمات مشروع الهوية البصرية، بالإضافة إلى استثمار المساحات والمواقع المناسبة.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بمسئولى شركات الدعاية والإعلان المتخصصة بالسكة الحديد فى إطار البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم الخميس، بين المحافظة والشركة المسئولة عن إعلانات الهيئة العامة للسكك الحديدية وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بجانب مديرى المشروعات والطرق.

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن تتناسب أحجام اللوحات الإعلانية مع مستوى الرؤية لسائقى المركبات من أجل تسهيل الحركة المرورية، مع الإضاءة المبهرة والتصميمات المناسبة سواء للجزيرة الوسطى أو لجانبى الطرق.

وكشف المحافظ أنه تم الإتفاق مع الشركة على أن يتواكب تركيب اللوحات الإعلانية بالقيام بأعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير فى محيطها، مع تركيب 15 مظلة بتصميمات جمالية ومواد خام تساهم فى حماية المواطنين من حرارة الشمس ليتم نشرها على جانبى طريق الكورنيش القديم كمرحلة أولى، ثم باقى الطرق والشوارع، لافتا إلى أن هذا سيتزامن مع تركيب 4 شاشات بلازما كبيرة لعرض المباريات الهامة والأحداث والمناسبات والإحتفالات الرسمية.