لا يوجد امتحان صعب وسهل.. وزير التعليم يتحدث عن «تقييم التقييم»

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، بعنوان: "عن تقييم التقييم أتحدث".

وقال الوزير، إنه مع ملاحظة أن الامتحان موحد للجميع، فإنه بعد التصحيح يتم توقيع الدرجات على منحنى يقيس المستويات المختلفة للطلاب بالنسبة لبعضهم البعض، وإذا كان على سبيل المثال الأول حاصل على مجموع 70%، فإن درجة 65% تعتبر ممتازة وفقا للنسبة والتناسب.

وأضاف، أن تنسيق الجامعات يتم حسابه بما تقدمه وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالى، وبالتالى لا يجب الحكم من خلال البحث عن الدرجات الكاملة، ولكن على أن يكون الطالب فى نسبة الـ10% العليا من الطلاب، وهذا لا يستطيع الطالب أو ولى أمره تقديره من خلال رؤيته الشخصية، وإنما يظهر للمتخصصين بعد رصد الدرجات.

وتابع: "لذلك أرجو عدم تداول عبارات مثل: ابنى منهار، والامتحان صعب أو سهل، والامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، فهذه كلها قضايا فنية بحتة، ولنشجع الطلاب أن يبذلوا أقصى جهدهم ولا يحكموا مثل الماضى بالقياس على حل جميع الأسئلة أو "تقفيل" الامتحان؛ لأن هذا غير علمى ولا يحدث فى نوعية التقييم المطبقة حاليا، والتى تقيس مستويات الفهم والإدراك والتحليل.

واختتم الوزير تصريحه قائلا: "المنافسة ليست على الدرجة النهائية وإنما هى منافسة بين الطلاب وبعضهم البعض على من يحصد درجات أعلى من زملائه".

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم، يتحدث فى هذا التصريح عن امتحانات الثانوية العامة، التى يؤديها الطلاب خلال الفترة الراهنة، ويثار حولها جدل كل عام، خاصة مع تطبيق نظام التقييم الجديد، حيث أصبح الطلاب يشكون من صعوبة الامتحانات، وتتداول وسائل الإعلام صورا لانهيار الطلاب أمام اللجان.

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان فى مادتى الفيزياء والتاريخ، واشتكى الكثير من الطلاب من صعوبة الامتحانين، وتداولت وسائل الإعلان أخبارا تفيد بذلك.

واعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، طبقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظاما جديدا للتقيم فى المرحلة الثانوية، يقيس مهارات الفهم والإداراك والتحليل والإبداع، بدلا من الحفظ والتلقين والاسترجاع.