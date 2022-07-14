وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة.. طريقة الحجز والشروط والأسعار (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - بدأت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، طرح شقق جديدة فى مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس خلف الجامعة الأمريكية.





وطرحت الهيئة 33 وحدة سكنية للبيع بنظام القرعة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، حيث تتكون العمارة من دور أرضى و5 أدوار متكررة وجراج. ويوضح الفيديوجراف تفاصيل الوحدات ومساحتها وطريقة الحجز والشروط والأسعار: وتتنوع مساحات الوحدات المطروحة (109 أمتار – 124 مترا – 152 مترا)، حيث تباع كراسة الشروط فى الفترة من 18 لـ 28 يوليو 2022.

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