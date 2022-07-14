جهود مكثفة لوزارة الزراعة وقطاعاتها الخدمية خلال عيد الأضحى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلط الانفوجراف الضوء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لقيادات الوزارة ومسئوليها خلال إجازة العيد، حيث استهلها بتهنئة الوزير لفلاحى مصر والعاملين فى الوزارة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت التكليفات العاجلة من وزير الزراعة لقيادات الوزارة خلال العيد: اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، واتخاذ كافة الإجراءات للإزالة الفورية فى المهد لحالات التعدى وكذلك أعمال تشوين مواد البناء بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة الحكم المحلى.

كما تابع وزير الزراعة خلال الإجازة مع قيادات الوزارة منع البناء على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد، كما تابع مع قيادات الطب البيطرى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض ويوجه بإطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية.

وتابع أيضا السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى رابع أيام العيد موقف التعديات على الأراضى الزراعية على طريق مصر إسكندرية الزراعى، وذلك خلال جولة مفاجئة له منفردا لتفقد الأعمال خلال الإجازة.

كما رصد وزير الزراعة بنفسه عددا من حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وتواصل مع مديرى الزراعة ومسؤولى جهاز حماية الأراضى للنزول الفورى والعاجل لاتخاذ الإجراءات العاجلة ضد المتعدين، كما أمر بتشكيل لجنة لفحص موقف التعديات على الأراضى الزراعية بطريق مصر الإسكندرية الزراعى بالكامل، ووجه بالتعامل الفورى والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما وجه بتكثيف المرور الميدانى على الأراضى المتاخمة للطرق والمناطق السكنية لمنع التعديات فى مهدها.

وأمر وزير الزراعة بتشكيل لجنة بمحافظة الشرقية لفحص شكوى أهالى قرية الحلبى بالزقازيق لتضررهم من أحد المستشفيات الخاصة المتاخمة للأرض الزراعية، وذلك فى استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين.

واستعرض الإنفوجراف أيضا الاستعدادات المبكرة للوزارة لاستقبال عيد الأضحى وإعلان حالة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة، حيث تم طرح كميات من الأضاحى الحية: الأبقار، الجاموس، الماعز الاغنام، بمزارع قطاع الإنتاج والمحطات التابعة للوزارة، فضلا عن طرح اللحوم البلدية والمزيد من السلع الغذائية فى المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك مع استمرار حملات التفتيش والرقابة على منافذ وأسواق بيع اللحوم والمجازر طوال أيام العيد.

وفيما يتعلق بإلغاء الراحات وتقديم الخدمات، تم إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بالمجازر والعاملين بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة طوال أيام العيد والعمل بنظام النوبتجيات، مع استمرار العمل بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية ومعامل معهد الصحة الحيوانية ومعامل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس، فضلا عن استمرار عمل الحجر الزراعى فى الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية، واستمرار العمل بمحطات الغربلة وإنتاج التقاوى طوال العيد لتوفير تقاوى الموسم الجديد.

كذلك تم إلغاء الإجازات والراحات للعاملين بجهاز حماية الأراضى والمرور الدائم لمشرفى الأحواض، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، وإعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح فى الشوارع، كما جهز صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لحوم الأضاحى بمجزر النوبارية التابع لصندوق التأمين ويطرح من خلاله لحوما بأسعار مخفضة للمواطنين.

وألقى الإنفوجراف الضوء على حملات المرور والمتابعة الميدانية، لقيادات الوزارة والتى تابعت سير العمل وتكليفات وزير الزراعة خلال إجازة العيد، حيث اطمأن رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على جودة اللحوم بالأسواق وسلامة الأضاحى بالشوادر، كما تابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية، المحاصيل الصيفية ومحطات التقاوى تواصل العمل استعدادا للموسم الشتوى مبكرا.

كما تابع رئيسا الإدارتين المركزيتين لفحص واعتماد وإنتاج التقاوى العمل فى محطات إنتاج وغربلة التقاوى استعدادا للموسم الشتوى، كذلك واصل مديرو مديرات الزراعة المرور على الحقول والزراعات المختلفة خلال العيد.

وفيما يتعلق بالحدائق والمجازر خلال إجازة العيد، استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة أكثر من 150 ألف زائر، كما شهدت حديقتا الأورمان والأسماك إقبالا كبيرا من المواطنين، كما استقبلت المجازر الحكومية أكثر من 19 ألفا و600 رأس من الأضاحى المختلفة: أبقار، جاموس، ماعز، أغنام، جمال، وذبحها للمواطنين بالمجان تحت إشراف بيطرى متكامل.

وشكلت الوزارة غرف عمليات ومتابعة على مدار الساعة، حيث تابعت غرفة عمليات مركزية بالوزارة الشكاوى والمتابعة مع مديريات الزراعة وغرف العمليات بها على مدار الساعة، كذلك تم استقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710.

كذلك أصدرت الإدارة المركزية لحماية الأراضى ومديريات الزراعة بالمحافظات تقارير يومية استعرضت خلالها جهودها فى منع التعديات والإزالة الفورية لكل حالات التعدى على مستوى الجمهورية.